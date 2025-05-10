Kazada 15 Koyun Hayatını Kaybetti

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu’nda gerçekleşti. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, aniden yola fırlayan bir koyun sürüsüne çarptı.

KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ

Kaza sonucunda sürücü hafif yaralandı ve olayla ilgili yapılan ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından gerekli tedavi için hastaneye ulaştırıldı.

Olay sonrası yapılan inceleme sonucunda, kazada 15 koyunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazaya ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldı.