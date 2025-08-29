Haberler

Kazada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki bir çocuk, otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi’nde gerçekleşti.

OLAY YERİNE HIZLA EKİPLER SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeyi amaçlayan 16 yaşındaki Emirhan Bayram’a, M.D. isimli şahısın kullandığı 42 BBM 981 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Emirhan Bayram, sürücünün durumu fark etmesi üzerine ihbar edildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayram, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı.

Tahkikat Sürüyor

Kazanın ardından sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili tahkikat çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Diyarbakır’da Trafik Kazası Olmuştu

Diyarbakır'da 17 yaşındaki Kübra Sofioğlu'nun ölümüne yol açan trafik kazasında ehliyetsiz sürücü C.G. için 3 ila 9 yıl hapis cezası isteniyor.
Haberler

Aydın’da Tarla Günü Kutlandı

Germencik'te gerçekleştirilen Tarla Günü'nde, yüksek verim ve dayanıklılığı ile dikkat çeken sorgum sudan otu melezi hasat edildi. 190 üreticiye tohum dağıtımı yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.