Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında iki motosiklet ve bir otomobil çarpıştı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Karasu-Akçakoca yolu Küçükkarasu mevkiinde gerçekleşti. Suriye uyruklu Ahmad Al Salih yönetimindeki 54 MA 4178 plakalı otomobil, iddialara göre yarış yapan motosiklet grubundaki 38 yaşındaki Sıtkı Genç’in kullandığı 10 AFM 241 plakalı moto ve B.G. yönetimindeki 35 BTN 712 plakalı motosikletle çarpıştı.

KAZANIN SEBEBİ VE SONUÇLARI

Çarpışmanın ardından otomobil, yol kenarına devrildi. B.G. tarafından kullanılan motosiklet alev aldı ve Sıtkı Genç’in aracı ise ikiye bölündü. Kaza sırasında sürücüler ve otomobilde bulunan bir çocuk yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde, Sıtkı Genç’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Üç yaralı ise sağlık ekipleri tarafından Karasu ve Kocaali Devlet hastanelerine kaldırıldı. Ancak Ahmad Al Salih de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili soruşturma açıldı. Olayın sebebi ve detaylarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.