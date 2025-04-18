Kazada 2 kişi yaralandı

KAZA NEDENİYLE YARALILAR BULUNUYOR

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin takla atması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, Karabük-Kastamonu kara yolu üzerindeki Navsaklar köyü mevkisinde gerçekleşti. B.T. yönetimindeki 78 ABY 280 plakalı cip, sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.

OLAY YERİNDE HIZLI MÜDAHALE

Kazada, sürücü B.T. ile araçtan fırlayan S.E. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. S.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.