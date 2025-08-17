Kazada 4 Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA ANINDA YAŞANAN TRAJEDİ

Tortum kara yolunda, şerit ihlali sebebiyle gerçekleştirilen otomobil çarpışmasında 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kaza, Erzurum-Tortum kara yolunun Dumlu mevkisinde, saat 17.20 civarında meydana geldi. Tortum’dan Erzurum yönüne seyir halindeki Cengiz Atalay (39) yönetimindeki 53 AAT 761 plakalı otomobil, bilinmeyen bir ihlal neticesinde karşı yönden gelen Muhammed Yiğit Keskin’in idaresindeki 34 ES 7768 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrasında her iki araç da kullanılmaz hale geldi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarma çalışmalarına başladı ve başarılı bir şekilde sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında, otomobildeki sürücü Cengiz Atalay ile yanında bulunan Kadriye Bozuçurum, Abdurrahman Akbulut ve Abdulkadir Akbulut’un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından, diğer aracın sürücüsü Muhammed Yiğit Keskin ile beraberinde bulunan yolcular Muhammed Anıl Keskin, Gonca Keskin ve Ada Selin Keskin, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.