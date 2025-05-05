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Kazada 4 Kişi Yaralandı, Tofaş

KAZA ANINI GÖRENLERİN YARDIMIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Hatay’ın Antakya ilçesinde, kaldırıma çarpan ve yan yatan Tofaş marka otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza, Antakya’nın Günyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki Y.S. yönetimindeki 31 LE 470 plakalı Tofaş, aniden kaldırıma çarparak yan yattı.

Yan yatan otomobildeki 4 kişi yaralı bir şekilde sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları kurtarmak için hızlıca müdahale ederek, yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldılar.

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