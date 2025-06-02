Kazada 5 Kişi Hayatını Kaybetti

GAZİANTEP’TE KAZA ALAŞIMI

Olayın Gelişimi

Gaziantep’te, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitiriyor, 2 kişi ise yaralanıyor. Kaza, gece saatlerinde Aydınlar Mahallesi’nde meydana geliyor. Sürücüleri öğrenilemeyen 27 AY 25 plakalı otomobil ile 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç, Asri Mezarlık çevresinde kafa kafaya çarpışıyor.

Müdahale Süreci

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk ediliyor. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirleniyor. Yaralı 4 kişiye, ilk müdahale sonrasında kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıyor. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişinin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğreniliyor. Diğer 2 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Soruşturma Başlatıldı

Hayatını kaybeden 5 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürerken, kazayla ilgili bir soruşturma başlatılıyor. Kaza, yerel halk arasında büyük bir üzüntü yaratırken, getirdiği trajediyle dikkat çekiyor.