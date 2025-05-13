Kazada 8 Ölü, 21 Yaralı

YOLCU OTOBÜSÜ VE KAMYONUN KARIŞTIĞI KAZANIN GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 10 Mayıs’ta meydana gelen trajik kaza ile ilgili güvenlik kamera görüntüleri gün yüzüne çıktı. Geçen cumartesi günü gerçekleşen olayda, 8 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN KAZA ANI

Kayıtlarda, tomruk yüklü bir kamyonun karşı şeride geçerek devrilmesi ve ardından o sırada yolda bulunan otomobil ile otobüsün bu kamyona çarpması gözlemleniyor. Kaza, Oktay Batır’ın kullandığı 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başladığı belirtiliyor. Kamyon, yolun karşı tarafına geçerek Ezine istikametine doğru devrildi.

KAZADA OLAYLARIN SEYRİ

Kamyonun devrilmesi sonucu yola dağılan tomruk yükü, Ezine yönünde ilerleyen Cenk Eriç’in kullandığı 34 DCJ 400 plakalı otomobilin üzerine düştü ve otomobil, bu durumda devrildi. Aynı yolda giden Mehmet Altınok yönetimindeki 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü de önce tomruk yüküne çarptı, ardından devrilmiş vaziyetteki kamyona çarparak kaza daha da büyüdü. Savrulan tomruklar, benzin istasyonunda park halindeki 54 HY 976 plakalı araçta da hasara sebep oldu. Kazanın sonuçları ağır oldu; toplamda 8 kişi hayatını kaybetti ve 21 kişi yaralandı.