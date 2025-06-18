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Kazada Genç Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen bir kaza, sürücüsünün şerit ihlali yapması sonucu bir otomobil ile iki motosikletin çarpışmasıyla sonuçlandı. Bu kazada, 17 yaşındaki Güney Özçelik hayatını kaybetti. Olayda, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜNÜN KAÇIŞI VE YARDIM GÖNDERİLMESİ

Kaza, akşam saatlerinde Tekebaşı Mahallesi’nde gerçekleşti. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, iddialara göre şerit ihlali yaptığı için karşı yönden gelen iki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, iki motosiklet ve üzerlerindeki 4 kişi yola savruldu. Otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı sonrası sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan durumu ağır olan Güney Özçelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SÜREÇ VE JANDARMANIN İŞLEMLERİ

Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdığı için olayın detayları görüntülenmiş oldu. Jandarma, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak üzere çalışmalarına başladı. Olayla ilgili yürütülen incelemeler devam ediyor.

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