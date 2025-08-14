Haberler

Kazada Hasan Bülbül Hayatını Kaybetti

KAZA SONRASI YAKALANDI

Konya’da yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Hasan Bülbül’e, kamyonet çarpıp ölümüne neden oldu. Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi’nde gerçekleşti. Evinden markete gitmek için çıkan Hasan Bülbül, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Sürücü, kaza sonrası aracıyla olay yerinden kaçtı.

SALGIN KAZANIN ARDINDAN

Olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bülbül’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Bülbül, bugün defin edildi.

Kazaya dair soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Bu inceleme sonucunda Hasan Bülbül’e çarpan kamyonetin plakasını tespit etti. 34 NKV 904 plakalı kamyonetin sürücüsü Mehmet K., ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet K., daha sonra adliyeye sevk edildi.

ÖNEMLİ

