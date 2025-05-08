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Kazada Hayatını Kaybeden Çavuş, Aksaray’da Defnedildi

KAZA SONRASI CENAZE TÖRENİ

Van’ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Gökhan Dal, memleketi Aksaray’ın İncesu köyünde düzenlenen bir törenle toprağa verildi. 26 yaşındaki Uzman Çavuş Gökhan Dal, askeri aracın devrilmesi sonucunda hayatını kaybetti. Aksaray Merkez’e bağlı İncesu köyü nüfusuna kayıtlı olan Dal’ın acı haberi, askeri yetkililer tarafından ailesine ulaştırıldı.

Haberin köye ulaşmasıyla birlikte derin bir üzüntü hissedildi. Dal ailesinin evi, taziye ziyaretleriyle dolup taştı. Ayrıca, evin önünde kurulan taziye çadırına yüzlerce kişi katıldı. Piyade Uzman Çavuş Gökhan Dal, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında köyünde toprağa verildi. Dal, evli ve iki çocuk babasıydı.

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