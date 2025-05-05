Haberler

Kazada Hayatını Kaybeden Emirhan Gözalan

MOTOSİKLET HEDİYESİ VE HATIRALAR

Sakarya’nın Erenler ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Emirhan Gözalan’ın motosikletinin, babası İbrahim Gözalan tarafından 18’inci yaş gününde hediye edildiği belirlendi. Emirhan’ın annesi Esra Keskin Gözalan’ın, bu özel hediyeyi sosyal medya hesabında paylaştığı anlaşıldı.

Esra Keskin Gözalan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Canım oğlum, 20.08.2005 18’inci yaş günün kutlu olsun. Rabb’im sağlıklı, huzurlu, mutlu, başarılı ömürler nasip etsin inşallah. Canımın içisin, seni çok seviyorum. Babanın hediyesi motorunu sağlıkla, kazasız belasız kullanmak nasip olsun inşallah.”

Serhat YILMAZ/AKYAZI(Sakarya)

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhuriyet Ortaokulu’nda Robotik Kodlama Sınıfı Açıldı

Türkeli ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu, öğrencilere robotik kodlama eğitimi vermek amacıyla yeni bir sınıf açtı.
Haberler

Mardin’de Sağanak Yağmur Zor Anlar Yaşatıyor

Mardin’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, trafiği olumsuz etkiledi. Uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı yollar suyla kaplandı. Yetkililer, dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.