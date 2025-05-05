Kazada Hayatını Kaybeden Emirhan Gözalan

MOTOSİKLET HEDİYESİ VE HATIRALAR

Sakarya’nın Erenler ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Emirhan Gözalan’ın motosikletinin, babası İbrahim Gözalan tarafından 18’inci yaş gününde hediye edildiği belirlendi. Emirhan’ın annesi Esra Keskin Gözalan’ın, bu özel hediyeyi sosyal medya hesabında paylaştığı anlaşıldı.

Esra Keskin Gözalan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Canım oğlum, 20.08.2005 18’inci yaş günün kutlu olsun. Rabb’im sağlıklı, huzurlu, mutlu, başarılı ömürler nasip etsin inşallah. Canımın içisin, seni çok seviyorum. Babanın hediyesi motorunu sağlıkla, kazasız belasız kullanmak nasip olsun inşallah.”

Serhat YILMAZ/AKYAZI(Sakarya)