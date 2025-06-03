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Kazada Hayatını Kaybeden Genç Futbolcu

TRAJEDİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Iğdırspor’un altyapısında futbol oynayan 15 yaşındaki Ali Haydar Gürel, motosikletiyle hafif ticari araca çarptığı kaza sonucunda yaşamını yitirdi. Olay, dün Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyü çevresinde meydana geldi. Ali Haydar Gürel’in motosikleti, hafif ticari araçla çarpıştı ve bu çarpışma sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

HASTANEDE MÜDAHALE EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gürel’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Haydar Gürel hayatını kaybetti. Iğdırspor altyapısında futbol oynadığı açıklanan Gürel’in Karakoyunlu ilçesine bağlı Kacerdoğanşalı köyünde bugün defnedileceği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma süreci de başlatıldı. Olayın nedenlerine dair detayların araştırılması amaçlanıyor.

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