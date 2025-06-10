Kazada Hayatını Kaybeden Kardeşler Mardin’e Uğurlandı

İZMİR’DE ZİNCİRLEME KAZA VE KURBANLARI

İzmir’de meydana gelen 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren 5 kişiden Sultan (22), Emine (26) ve Fatma Baran (24) kardeşler, memleketleri Mardin’de yan yana son yolculuklarına uğurlandı. Kaza, dün sabah saat 03.30 sıralarında Menderes Seferihisar kara yolunda Keler mevkisinde gerçekleşti. Özkan Nazlı’nın (45) yönettiği 35 CLF 493 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sultan Baran’ın kullandığı 35 ZY 756 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan Nazlı’nın aracı, seyir halindeki S.U. (21) idaresindeki 45 ARV 589 plakalı araca çarptı.

OLAYAN MÜDAHALE

Olayın ardından sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Araçlarda sıkışanların kurtarılması için itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Kazada otomobil sürücüsü Özkan Nazlı, eşi Suna Nazlı (45) ve diğer aracın sürücüsü Sultan Baran ile ablaları Emine ve Fatma Baran hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Eda Doğa Doyuran (20) ve Zeynep Nazlı (20) ise ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı yaralı olmadan atlatan S.U. ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Bayram ziyaretinden dönerken kaza geçiren Özkan ve Suna Nazlı, İzmir Kemalpaşa’da toprağa verildi. Galericilik yapan ve tarım ürünleri alım satımıyla ilgilenen Nazlı çiftinin yaralı kızı Zeynep Nazlı, tedavisinin ardından taburcu oldu. Diğer yaralı Eda Doğa Doyuran’ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. Zeynep ile Eda’nın çocukluk arkadaşı oldukları öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Sultan, ablaları Emine ve Fatma Baran’ın cenazeleri gün içerisinde hava yoluyla memleketleri Mardin’e getirildi. Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’ndan aile üyeleri tarafından teslim alınan 3 kardeşin cenazesi, Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi’ne ulaştı. Burada kılınan cenaze namazının ardından 3 kardeş, gözyaşları ve ağıtlarla yan yana toprağa verildi. Kazanın, kısa süre önce askerden dönen Sultan Baran’ın, iki ablasıyla birlikte Menderes’teki midye işletmesinden Konak ilçesindeki evlerine dönerken meydana geldiği belirtildi.