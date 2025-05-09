Kazada Hayatını Kaybeden Saniye Defnedildi

KAZA SONRASI CENAZE TÖRENİ
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosikletinin beton mikseriyle çarpışması sonucu yaşamını yitiren Saniye Yılmaz’ın (23) cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Gebze Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Yılmaz’ın cenazesi, Kirazpınar Mahallesi’ndeki Hz. Ömer Camisi’ne getirildi. İkindi namazının ardından düzenlenen cenaze namazıyla birlikte Yılmaz, Pelitli Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.
BETON MİKSERİ ŞOFÖRÜ SERBEST
Diğer yandan, gözaltına alınan beton mikseri şoförü A.Ç.’nin, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildiriliyor.