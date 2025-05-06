Kazada Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş

KAZADA YAŞAMINI YİTİREN UZMAN ÇAVUŞ UĞURLANDI

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde elektrikli bisikletinin devrilmesi sonucu yaralanan ve 12 gün süren tedavi sonrası yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe’nin cenazesi, memleketi Afyonkarahisar’ın Beyyazı beldesine getirildi. Ailesinin evinde helallik alınırken, yakınları gözyaşlarını tutamadı. Helalliğin ardından, bir süre askerler ve ardından vatandaşlar tarafından taşınan Şahintepe’nin tabutu, belde meydanına ulaşarak tören mangasına teslim edildi. Burada naaş musallaya bırakıldı. Uzman Çavuş Şahintepe’nin babası Yaşar Şahintepe, cenaze namazı boyunca ayakta durmakta zorlandı ve yakınlarının desteğiyle ayakta kalabildi.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM OLDU

Cenaze törenine, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Beyyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş, Jandarma Teşkilatı mensupları ve vatandaşlar katıldı. İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner’in kıldırdığı cenaze namazının ardından, Şahintepe’nin cenazesi Beyyazı’daki kabristana defnedildi.