Kazada Hayatını Kaybedenler Mardin’e Getirildi

KAZA SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZESİ

İzmir’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren 5 kişiden Sultan (22), Emine (26) ve Fatma Baran (24) kardeşler, memleketleri Mardin’de yan yana son yolculuklarına uğurlandı. Kaza, dün saat 03.30 civarında Menderes Seferihisar karayolu Keler mevkisinde gerçekleşti. Özkan Nazlı (45) yönetimindeki 35 CLF 493 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sultan Baran’ın kullandığı 35 ZY 756 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan Nazlı’nın aracı, seyir halindeki S.U. (21) kontrolündeki 45 ARV 589 plakalı otomobile çarptı. Olayı duyanların ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçlarda sıkışanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAZADA YAŞAMINI YİTİRENLER

Kaza sonucunda Özkan Nazlı, eşi Suna Nazlı (45) ile diğer otomobilin sürücüsü Sultan Baran ve ablaları Emine ve Fatma Baran hayatını kaybetti. Yaralanan Eda Doğa Doyuran (20) ve Zeynep Nazlı (20), ambulansla Menderes Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü S.U., ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. Özkan Nazlı ve eşi Suna Nazlı, bayram ziyareti dönüşünde kaza geçirdi. Kazada yaralanan Zeynep Nazlı, tedavisinin ardından taburcu olurken, Eda Doğa Doyuran’ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. İki yaralının çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi.

CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GETİRİLDİ

Ölen Sultan Baran ile ablaları Emine ve Fatma Baran’ın cenazeleri, bugün sabah saatlerinde hava yoluyla memleketleri Mardin’e ulaştırıldı. Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’ndan alınan cenazeler, Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi’ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından üç kardeş, gözyaşları ve ağıtlarla yan yana toprağa verildi. Kazanın, kısa bir süre önce askerden dönen Sultan Baran ile ablalarıyla birlikte çalıştıkları Menderes’teki midye işletmesinden Konak ilçesindeki evlerine dönerken gerçekleştiği belirtildi.