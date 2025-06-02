Kazada Hayatını Kaybedenler Teslim Edildi

CENAZELERİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Gaziantep’te meydana gelen trajik kazada, otomobilde hayatını kaybeden İsmail Volkan Deler ve Yunus Emre Kuvrağ’ın cenazeleri, adli tıp kurumundaki işlemler tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edildi. Kaza, Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi ile Asri Mezarlık kavşağında gerçekleşti.

KAZA AYRINTILARI

İddialara göre, Yunus Emre Kuvrağ’ın kullandığı 27 AYH 25 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve Ahmet Kestanlıoğlu’nun yönetimindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın sonucunda, 27 AYH 25 plakalı otomobilde bulunan sürücü Yunus Emre Kuvrağ ve yanındaki İsmail Volkan Deler olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan Gülistan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylin (6) ve Atlas Mete (1) da kazada yaşamını yitirdi.

DEFİN İŞLEMLERİ BAŞLADI

Kaza sonrası hayatını kaybeden sürücü Yunus Emre Kuvrağ ve İsmail Volkan Deler’in cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerin ardından Asri Mezarlık’ta defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.