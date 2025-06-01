Kazada Hayatını Kaybedenlerin İsimleri Açıklandı

KAZA SONUCUNDA KİMLİKLER AÇIKLANDI

Gaziantep’te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2’si çocuk 5 kişinin kimlikleri belirlendi. Olay, gece saatlerinde gerçekleşti. Yunus Emre Kuvrağ’ın kullandığı 27 AYH 25 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak şerit değiştirip karşı yönden gelen Ahmet Kestanlıoğlu’nun sürücülüğündeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada Hayatını Kaybedenler

Kaza sonucunda otomobil sürücüsü Yunus Emre Kuvrağ, İsmail Volkan Deler ile hafif ticari araç sürücüsünün eşi Gülistan Kestanlıoğlu ile çocukları Atlas Mete (1) ve Eylü Kestanlıoğlu (6) yaşamını yitirdi. Olaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Kestanlıoğlu ile onun annesi Naile Kestanlıoğlu’nun tedavi süreçleri devam ediyor.