Kazada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4 Oldu

KAZA DETAYLARI

Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nden kavşaktan dönüş yapmaya çalışan Aziz Uluışık’ın kullandığı otomobile, Karabük yönünden Ankara istikametine hareket eden Seyit Hamza Y. isimli tır çarptı. Kaza sonucunda otomobilde yolcu olarak bulunan Esra (45), Berfin (24) ve Kübra Uluışık (35) olay yerinde yaşamını yitirdi.

AĞIR YARALILAR

Kazada ağır yaralanan Aziz (53) ve Feride Uluışık (65) ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastaneye ulaşan Aziz Uluışık, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feride Uluışık’ın sağlık durumu ise kritik bir şekilde devam ediyor.