Kazada kadın hafriyat kamyonuna çarptı

KAZA BİLGİLERİ

Kaza, saat 15.00 civarında Akşemsettin Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda gerçekleşti. İddialara göre, İbrahim Yılmaz’ın (21) idaresindeki 34 EDD 69 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Şükran Borak’a çarptı. Yılmaz, Borak’ı göremeyerek, çarptığı kadını bir süre sürüklemeye devam etti.

OLAYA MÜDAHALE

Olayın bildirilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kadın, hafriyat kamyonunun tekerlekleri arasında sıkıştığı için itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Ağır yaralı olan Borak, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza anında yerinde bulunan Serhat Çelik, “40-45 yaşlarında bir hanımefendi yol boyunca geliyordu. Kamyon da sokaktan geldi ve durdu. Hanımefendi karşıya geçmeye çalışırken kamyonun kör noktasında kaldı. Kamyon şoförü de görmeyerek ilerledi. Kadını altına alıp sürükledi. Bilinci açıktı ama çok kan kaybı vardı. Bacağı bileğinden ayrılmıştı” dedi.