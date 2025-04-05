Kazada Kavga Çıktı, Bıçaklanan “Suçlu Benim” Dedi

TRAFİK KAZASI SONRASI ÇIKAN KAVGADA BIRAKLAN YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan kavgada motosiklet sürücüsü, araçta bulunan iki kişiyi bıçakla yaraladı. Şüpheli, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralılardan biri saldırgana, “Tamam ben suçluyum, ne gerek vardı” diyerek tepki gösterdi.

KAZA VE ARDINDAN BAŞLAYAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde Havaalanı Caddesi ile 2174. Sokak kesişiminde yaşandı. Otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasının ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, araçta bulunan Necati A. ve Turgut A.’yı kol ve bacaklarından bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, olay yerine ulaşarak yaralıları bıçaklayan motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

YARALILARDAN BİRİ “ÖNCE SEN GİT EVLADIM” DEDİ

Bacağından yaralanan ve yerde sağlık ekibi bekleyen yaralılardan biri, diğerine dönerek, “Önce sen git evladım, ben zaten ölmüşüm” diyerek ambulansla hastaneye ilk onun gitmesini istedi. Aynı kişi, kendisini yaralayan motosiklet sürücüsüne ise, “Ya tamam ben suçluyum, ne gerek vardı” diyerek tepki gösterdi. Yaralılar, olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırıldı.