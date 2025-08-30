Kazada Sürücü Ve Eşi Hayatını Kaybetti

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇTA İKİ CAN KAYBI

KONYA’da, takla atan bir otomobilde sürücü ve eşi hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde Karapınar ilçesine bağlı Akören Mahallesinde gerçekleşti. 16 AUJ 287 plakalı otomobili kullanan Tahir Başkan, direksiyon hâkimiyetini kaybettikten sonra araç takla attı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay sonucunda sürücü Tahir Başkan ve eşi Halime Başkan ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, kazanın olduğu yere jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede karı-kocanın yaşamını yitirdiğini belirledi.

CENAZELER MORGAYA KALDIRILDI

Kaza yerinde yapılan detaylı incelemenin ardından Tahir ve Halime Başkan’ın cenazeleri morga taşındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.