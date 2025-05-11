Kazada Tomruk Yüklü Kamyon Kurallara Uygun

KAZA SONUCU TOMRUK TAŞIYAN KAMYONUN UYGUN YÜKLEDİĞİ BELİRLENDİ

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde meydana gelen kazada, 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, tomruk yüklü kamyonetin kazadan önce brandasının mevcut olduğu, gabari dışı yük taşımadığı ve yüksekliği ile genişlik ölçülerine uyduğu belirlendi. Ayrıca, kamyonun tonaj azami yüklü ağırlığı aşmadığı ortaya çıktı. Kaza, dün saat 12.45 sularında Anıtyağ mevkiinde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETME

Oktay Bakır’ın yönetimindeki 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, Ezine’den Çanakkale yönüne seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü geçerek karşı şeride devrildi. Kazada kamyonun yükü olan tomruklar yola savruldu. O sırada Çanakkale’den Ezine istikametine giden 34 DCJ 400 plakalı otomobil ve Truva Turizm’e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, tomruklara çarparak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler, hemen polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE BEŞ KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ GÖRDÜ

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, 5 kişinin anında hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye sevk edilen 3 kişi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 21 kişinin hastanelerde tedavisi sürerken, 2’sinin durumu ağır. Ölenlerin arasında kamyon şoförü Oktay Batır, otobüs şoförü Mehmet Altınok, muavin Semih Atmaca ve otobüs yolcuları Samettin Kayatekin, Orhan Şale, Kamile Başkurt, Fatma Bektaş ile Aynur Kocabey yer alıyor.

KAMYONUN YÜKÜ VE CEZA DURUMU İNCELENDİ

Kamyonun yükünü Bayramiç’ten alan sürücü Oktay Batır’ın, 33 ANK 274 plakalı kamyonla yola çıktığı ve tonaj aşımı olmadığı tespit edildi. Ayrıca, kamyonun son durumuna bakıldığında, önceki tarihlerde çeşitli ceza uygulamaları olduğu, ancak kaza günü itibarıyla branda ve yük durumunun uygun olması dikkatleri çekti. Truva Turizm’e ait yolcu otobüsünün de geçmişinde hiç cezası bulunmadığı anlaşıldı.

ADALET BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kaza sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çanakkale’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.