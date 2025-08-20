Haberler

Kazada Üç Otomobil Çarpıştı, Yaralılar Var

KAZA DETAYLARI

Öğle saatlerinde İmamoğlu ilçesi Sivas-Adana yolu üzerindeki bir kavşakta bir kaza meydana geldi. K.K.’nin kullandığı iş makinesi, iddialara göre, fren arızası sebebiyle duramadı ve kavşaktaki üç otomobile çarptı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazanın sonucunda otomobiller içerisinde bulunan Mehmet Karadöl, Sami Karadöl ve İbrahim Yasin yaralandı. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası iş makinesi operatörü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

