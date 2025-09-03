Kazada Yaralanan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

KAZA DETAYLARI

Gaziantep’te meydana gelen bir kazada, kaldırımı ve demir bariyerleri aşarak 5 metrelik şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay, Şehitkamil ilçesindeki İpekyolu Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde, Zeugma Mozaik Müzesi istikametinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 ABB 964 plakalı otomobil, seyrederken kontrolden çıkarak kaldırımı geçip demir bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Ters bir pozisyonda durması sonucu sürücü yaralandı. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İLK MÜDAHALE VE HASTANE

Yaralı sürücü, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.