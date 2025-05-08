Kazada Yaralı Kişi Hayatını Kaybetti

Kazanın Ardından Dakikalarca Kalp Masajı

KAZA VE SONUCU

Antalya’da meydana gelen talihsiz kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın yönlendirme tabelasının bulunduğu direğe çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Muratpaşa ilçesindeki Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı’nda dün akşam saat 21.00 civarında gerçekleşti. Turhan D. yönetimindeki 07 ASR 078 plakalı Chevrolet marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybı neticesinde direğe çarparak hurdaya döndü. İlk müdahaleyi sivil polis ekipleri ve başka sürücüler yaparak yaralılara destek oldu.

OLAY YERİNDE YAPILAN MÜDAHALELER

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine birçok ambulans sevk edildi. Kaza sonrası trafik akışı, olası başka kazaların önüne geçmek için sivil polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazada, araç sürücüsü Turhan D. ile ön koltukta bulunan ismi henüz belirlenemeyen bir kişi hafif yaralı olarak kurtulurken, arka koltukta emniyet kemeri takılı olmayan Muharrem Çırak oldukça ağır yaralandı.

SALVETIK ÇABALAR VE SONUÇ

Muharrem Çırak’a ulaşan sağlık ekipleri, öncelikle nabız alamadı. Ancak sağlık ekiplerinin yoğun çabası sonucu Çırak’ı hayata döndürdü. Olay yerinde uzun süre kalp masajı yapıldı ve Çırak, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne taşındı. Ne yazık ki, yol boyunca yapılan müdahalelere ve hastanede uygulanan tıbbi yardımına rağmen, Muharrem Çırak hayatını kaybetti. Kazada hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

OLAYI GÖREN TANIKLAR

Kaza anına tanıklık eden Alper Özdemir, “Gelirken aracın kontrolünü kaybeden arkadaş direğe çarptı. İlk yardım yaptım ama Allah büyük” sözleriyle durumu ifade etti.