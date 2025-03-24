Kazada Yardım Eden Vatandaş Şoke Oldu

YARDIMSEVERİN ŞAŞKINLIĞI

Tekirdağ Çorlu’da bir kazazedenin yardımına koşan bir vatandaş, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığı için sinirlenen kazazede, yardımsever vatandaşa sert davranarak motosikletine binip olay yerinden ayrıldı. Olay, gece saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy yolu üzerinde gerçekleşti.

DUYARLILIK GÖSTEREN HÜSEYİN KÖÇ

Motosikletiyle Velimeşe OSB’den Çorlu ilçe merkezine giden Hüseyin Köç, şarampole düşen bir motosikletliye yardımcı olmak için durdu. Duyarlılık göstererek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Köç, yolda yatan kazazedeye el uzatarak ayaktanya yardımcı oldu. Ancak, sağlık ekiplerini aradığı için kazazede, Hüseyin Köç’e sinirlenip sert bir şekilde tepki gösterdi. Daha sonra motosikletine binerek oradan uzaklaştı.

KAYBOLAN TELEFONUN BULUNMASI

Hüseyin Köç, yaşadığı olayın şokunu üzerindeki etkisinden kurtulamadı. Birkaç dakika sonra olay yerinde, kazazedeye ait olabileceğini düşündüğü bir cep telefonu buldu. Bulduğu telefonu sahibine ulaştırılmak üzere polise teslim etti. Olaya dair görüşlerini paylaşan Hüseyin Köç, “Çorlu’ya eczaneye ilaç almaya giderken, bir şahıs motosikletin başında yol kenarında yatıyordu. Bacağının incinmiş olduğunu gördüm ve sağlık ekiplerini arayıp yardım talep ettim. Ancak neden ekiplere telefon açmışım diye bana sert bir şekilde çıkıştı ve daha sonra motosiklete binip gitti. Telefonunu burada unuttu, ben de ona sahip çıktım ve polise teslim ettim. İnsanlık görevimi yaptım” diye belirtti.