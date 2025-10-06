Kazadan Sonra Hatıralarını Yeniden İnşa Eden Alex

SAĞLIK DURUMU VE HAFIZA KAYBI

Bu haber, bazı okurlar için rahatsız edici olaylar ve betimlemeler içermektedir. Alex, 18 yaşındayken hastanede uyandı ve zihninden her şey silinmişti. Komada geçen bir sürecin ardından, adını, yaşını ya da hayatına dair herhangi bir detayı hatırlamıyordu. Tek hatırladığı kişi, ikiz kardeşi Marcus’tu. Marcus, Alex’in çocukluk anılarını ve ilişkilerini yeniden inşa etme konusunda ona destek olan kişi oldu. Ancak on yıl sonra Alex, oluşturduğu mükemmel geçmişin tamamen yanlış olduğunu öğrendi. Takvimler 1982’yi gösteriyordu. Bir motosiklet kazası geçiren Alex, “Hastaneye kaldırıldım. Çok sayıda kafa travması geçirdim ve komaya girdim. Doktorlar aileme, komadan çıkma olasılığımın çok düşük olduğunu söylediler” diye anlatıyor. Marcus ise umudunu bir an bile kaybetmedi. “Tüm süre boyunca yanımda kaldı, benimle konuştu ve bana müzik dinletti. Sonunda, aniden uyandım. Ona baktım ve ‘Merhaba Marcus’ dedim.”

KARDEŞ İLİŞKİSİ VE HAFIZA DOLDURMA

Alex, hastane odasında telaşla koşturan ağlayan bir kadını fark etti. “Kardeşime bunun kim olduğunu sordum. Bana, ‘O anne’ dedi. Ama ben onu tanıyamadım. Kendi adımı bile bilmiyordum. Tek bildiğim, odadaki çocuğun benim ikizim olduğu ve adının Marcus olduğuydu.” Doktorlar, ağır kafa travmalarının ve komadan sonra hafıza kaybının sık karşılaşılan bir durum olduğunu belirtti. Ancak Alex’in durumu, onları şaşırtıyordu. Çünkü kendi hayatını hatırlayamıyorken, ikizi hakkında birçok şeyi biliyor gibiydi. “İkizler arasında birçok şey anlaşılabilir. Ne düşündüklerini bilmek oldukça kolay,” diyor Alex.

18 yaşındaki genç, kendini yetişkin bir bedene sıkışmış bir çocuk gibi hissediyordu. Dünyayı anlamakta zorluk yaşıyor, ayakkabı bağlamayı dahi yeniden öğrenmesi gerekiyordu. Marcus, Alex’in geçmişine dair boşluklarını doldurmak için çabaladı. O günlere dair anılarını, “Ona yaşadığımız evi göstermeliydim. ‘Burası mutfak. Burası banyo. Bu bizim yatak odamız. Bu senin diş fırçan. Bunlar senin ayakkabıların.’ Tamamen sıfırdan başlamıştık,” diyerek anlatıyor. Alex’in kafasında birçok soru vardı. Marcus, “Ben ona normal bir aile olduğumuzu söyledim. Bir tatilde çekilmiş fotoğrafı gösterdim, o da ‘Evet, bu bir aile tatili’ dedi,” diyor.

KİŞİSEL GELİŞİM SÜRECİ

Komadan uyandıktan birkaç ay sonra hastaneden taburcu olan Alex, Marcus sayesinde aile geçmişini öğrenmeye başladı. “Kız arkadaşımla tanıştırdı beni. Benim için tamamen yabancı biriydi. Bana iş sahibi olduğunu ve artık ailenin yaşamadığını söyledi. Her şeye inandım,” diyor Alex. Sosyal yaşamına uyum sağlamasına yardımcı olan Marcus, onun için her şeyi normal hale getiriyordu. “Akşam yemeklerinden önce kiminle karşılaşacağımızı, nasıl bir bağımız olduğunu anlatıyordu. Alex insanlarla karşılaşınca her şeyi normalmiş gibi yapıyordu. Sadece sıradan bir 18 yaşındaki gibi olmak istiyordu,” diyor Marcus.

Yavaş yavaş yeni hayatından keyif almaya başlayan Alex, tekrar araba kullanmayı öğrendi, iş buldu ve ailesiyle bağ kurmaya başladı. Ancak ilişkilerinde zorluklar yaşadı. “Kız arkadaşımla ilişkimi sürdürmeye çalıştım ama yürümedi. O farklı bir insandı ve ben onunla bağımı anlayamıyordum,” diyor. Annesiyle de güçlü bir bağ kurmakta zorlandı. “Nedense, onunla yüzde 100 bağ kuramayacağımı hissediyordum. Onun annem olduğunu kabul etmek benim için zordu.” Aile ilişkilerini yeniden kurmak Alex için kolay olmadı. Üvey babası Jack katı kurallara sahipti ve bu da durumunu zorlaştırıyordu.

GEÇMİŞİ KEŞFETME SÜRECİ

Marcus, annelerini “uzun boylu, yüksek sesli, çok dışa dönük ve güzel bir kadın” olarak nitelendiriyor. “Ne zaman bir parti olsa, ilgi odağı oydu. İnsanlar ona doğru çekilirdi.” Jack, 1990 yılında, Jill ise beş yıl sonra vefat etti. Başta annesiyle bağ kuramayan Alex, zamanla ona alıştı ve ölümü de onu derinden etkiledi. “Onu 18 yaşında tanıdım, 30 yaşında kaybettim. Onu gerçekten sevdim. Öldüğünde yatağımda ağladım. Ama o anda fark ettim ki başka kimse ağlamıyordu. İşte o zaman bir şeyleri sorgulamaya başladım,” diyor.

Annesinin aşırı derecede istifçi olduğunu keşfettiklerinde, cenazeden sonra Marcus ile birlikte eşyaları ayıklarken “tuhaf şeyler” buldular. Aralarında kendilerine gönderilmiş ancak asla verilmemiş hediyeler olduğu gibi, Jill’in yatak odasında gizli bir dolap da keşfettiler. “Bir çekmecede, Alex ve benim yaklaşık 10 yaşındayken tamamen çıplak olduğumuz bir fotoğraf bulduk ama kafalarımız kesilmişti,” diyor Marcus. Alex bu duruma şoke oldu, ancak bu konuyu kardeşiyle konuşmadı.

Kardeşleri Marcus ve Oliver’ın terapiye gitmesiyle Alex de denemeye karar verdi. “İlk defa bana anlatılmayan bir şey olduğunu düşündüm.” Alex, kardeşleriyle aynı terapiste gitmeye başladı. Ancak gizlilik nedeniyle kardeşleri hakkında bilgi sahibi olamadı. Bir seans sırasında beklenmedik bir tepki vererek, “Sorduğu bazı sorular içimde bir şeyleri harekete geçirdi,” diyor. “Ağlamaya başladım. Bana, kardeşlerimle konuşup gerçeği onlardan öğrenmem gerektiğini söyledi.”

GERÇEĞİN ARAŞTIRILMASI

Alex, eve döndüğünde Marcus’a doğrudan annelerinin onları cinsel istismar ettiğini düşündüğünü söyledi. Marcus, o anda “fincanı yere düşürdü” ve başını sallayarak doğruladı. “Annemizin çocuklarını istismar ettiğini; hatta tanıdığı erkeklerin de tecavüz etmelerine izin verdiğini itiraf etti,” diyor Alex. Bu olaylara dair hiçbir anısı olmasa da gerçeği öğrenmek, onun için yıkıcı oldu. 32 yaşında geçmişini yeniden inşa etmek zorundaydı. 18 yaşında kurduğu o “mutlu çocukluk” hikâyesi, 14 yıl boyunca yaşadığı bir yanılsamaydı ve bu farkındalık, tek bir konuşmada yıkıldı.

Alex, “Komadan uyandığımda bunları bilseydim, zihinsel olarak kaldıramazdım. Gerçeği öğrendiğimde ise en azından yardım alabilecektim. Komaya girmem akıl sağlığımı korumamı sağladı. Ancak duygusal olarak başa çıkmam gerekiyordu, çünkü hâlâ inanmada zorluk çekiyorum,” diyor. Bu deneyim, kardeşlerin daha açık konuşmalarını ve “daha iyi ve daha güçlü insanlar olmaya” çalışmalarını sağladı. Alex, daha sonra cinsel istismar mağdurlarını destekleyen kuruluşlarla çalıştı. Bugün, Alex ve Marcus’un ikisi de benzer yaşta çocuklara sahip ve birlikte mutlu anılar yaratıyorlar. 2013’te ise, Alex ve Marcus Lewis, Joanna Hodgkin ile “Tell Me Who I Am” adlı otobiyografilerini yayımladı. Bu eser, 2019’da Netflix belgeseline de ilham verdi.