Kazak Gençleri, Bozkırda At Koşturmayı Seviyor. Atçılık Geleneği, Kazaklar İçin Önemli. Kazakistan, At Popülasyonuyla Dünyada Lider. Şehirlerde Eğitim, Kırsalda Gelenek Devam Ediyor. Qulatay At Çiftliği, Gençlerle Dolu Oluyor. Ata Binmek, Gençler İçin Adrenalin Kaynağı

KAZAK GENÇLERİN ATÇILIK GELENEĞİ

Kazak gençleri, boş zamanlarında en çok uçsuz bucaksız bozkırlarda at koşturmayı tercih ediyor. Atların ilk kez evcilleştirildiği toprak olarak bilinen Kazakistan’da atçılık geleneği hala önemli bir yer tutuyor. Kazaklar için yaşamın ayrılmaz bir parçası olan bu gelenek, kuşaktan kuşağa aktarılıyor. 2024 yılına ait son istatistiklere göre, ülkede 14 farklı at ırkı bulunuyor ve toplam at popülasyonu 4 milyonu geçiriyor. Bu durum, Kazakistan’ın at sayısı açısından ABD, Meksika ve Brezilya gibi ülkelerle liderliği paylaştığını gösteriyor.

ATA BİNME GELENEĞİ VE EĞİTİM

Kazaklar, ata binmeyi çocuk yaşta öğreniyor. Kırsal bölgelerde bu gelenek kısmen sürdürülürken, şehirlerde at çiftliklerinde düzenlenen eğitimlerle bu kültür yaşatılmaya devam ediyor. Başkent Astana’ya 15 kilometre mesafede yer alan “Qulatay At Çiftliği”, her gün ata binmek isteyen gençlerle dolup taşıyor. Çiftlikte hem seyis hem de binicilik eğitmeni olarak görev yapan Abay Amanjol, çiftlikte yaklaşık 300 at bulunduğundan ve özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandığından bahsediyor.

ADRENALİN VE ÖZGÜRLÜK HİSSİ

Amanjol, buranın şehirdeki binicilik kurslarından farkının ata binmenin sınırlı alanlarda değil, geniş bozkırlarda öğretilmesi olduğunu vurguluyor. “At koşturmak büyük bir adrenalin kaynağı olduğu için daha çok gençler geliyor.” diyerek durumu özetliyor. Ata binme geleneğinin Kazakların genlerinde bulunan bir yetenek olduğunu belirten Amanjol, ilk kez ata binen insanları da gözlemlediğini ifade ediyor. “Bozkırda özgürce at koşturmanın verdiği ruh ve hissi anlatmak mümkün değil.” diyor.

GENÇLERİN GÖRÜŞLERİ

Çiftliğe at binmek için gelen Anel Azamatkızı, ata binmeyi sıfırdan öğrendiğini belirtiyor. “Astana’da yaşıyorum ve boş zamanlarımı burada geçiriyorum. Önünde hiç engel olmadan at koşturmak muhteşem bir duygu.” şeklinde duygu ve düşüncelerini paylaşıyor. Baurcan Alimhanov ise genellikle arkadaşlarıyla hafta sonlarını ata binerek geçirdiğini ve bozkırda gün batımını izlemekten büyük zevk aldığını aktarıyor.

ATA BİNME ÜCRETLERİ

Kazakistan’da son dönemlerde gençlerin en popüler aktivitesi olan ata binmenin ücreti, kişi başı bir saat için 5 bin ile 15 bin tenge (yaklaşık 380-1100 lira) arasında değişiyor. Bu durum, ata binmeye olan talebin artışını da gösteriyor.