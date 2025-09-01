Kazakistan, Altay Diyaloğu’nu Destekliyor

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI’NDAN TRANS ALTAY DİYALOĞU DESTEKİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan, Rusya, Çin ve Moğolistan arasında “Trans Altay Diyaloğu”nun oluşturulmasına yönelik girişimi desteklediklerini duyurdu. Bu açıklama, Tokayev’in Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’nda yaptığı konuşma sırasında geldi. Tokayev, Altay bölgesinin potansiyelinin etkinleştirilmesi amacıyla bu girişimin önemine vurgu yaptı.

Tokayev, toplantıda ŞİÖ’nün çok kutuplu dünya düzeni, güvenlik ve istikrar konularında, devletlerin iç işlerine karışmama ve egemen kalkınma haklarının tanınması üzerine temellendiğini hatırlattı. Kazakistan’ın bu örgütün temel ilkelerine olan bağlılığını dile getiren Tokayev, “üç kötülük” olarak tanımlanan terörizm, ayrılıkçılık ve dini aşırılık ile mücadelede ortak çaba göstermenin gerekliliğine değindi.

Ayrıca Tokayev, Kazakistan’ın ŞİÖ üyesi ülkelerle ticaret hacminin 70 milyar dolara yaklaştığını belirtti. Bu çerçevede ŞİÖ Kalkınma Bankası’nın kurulmasını desteklediklerini ve projenin hayata geçirilmesi sürecinde aktif rol almaya hazır olduklarını ifade etti. Tokayev, Altay bölgesinin eşsiz potansiyeline dikkat çekerek, bu bölgenin etkinleştirilmesi amacıyla “Trans Altay Diyaloğu” girişiminin umut verici olduğunu belirtti.