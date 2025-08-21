Kazakistan Cumhurbaşkanı Kırgızistan’a Geldi

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI KIRGIZİSTAN’DA

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyareti çerçevesinde Kırgızistan’a geldi. Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Uluslararası Manas Havalimanı’nda karşılandı. Havalimanında, Tokayev için düzenlenen etkinlikte Kırgız ve Kazak müzik eserlerinin seslendirdiği bir konser gerçekleştirildi.

Havalimanında iki ülkenin bayraklarının sergilendiği ve şeref kıtasının oluşturulduğu ortamda, liderler kırmızı halıdan geçti. Geleneksel kıyafetlerle süslenmiş Kırgız kızlar, Cumhurbaşkanı Tokayev’e çiçek takdim etti ve milli ekmek boorsok ile bal ikram etti. Tokayev ve Caparov, bu ziyaret sırasında ikili bir görüşme yapacak ve Devletlerarası Yüksek Konseyi’nin yedinci toplantısında bir araya gelecekler. İki liderin, görüşmede ikili işbirliğinin güncel konularını ve Kırgız-Kazak ilişkilerinin geleceğini tartışması bekleniyor.

ANIT AÇILIŞI PLANLANIYOR

Ziyaretin bir parçası olarak, Tokayev ve Caparov’un katılımıyla Bişkek’teki Intımak Parkı’nda “Altın Dostluk Köprüsü” anıtının resmi açılış töreninin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu anıt, iki ülke arasındaki dostluğun ve işbirliğinin simgesi olmayı hedefliyor.