Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, birlik vurgusu yaptı

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV’İN TOPLUM BİRLİĞİNE VURGU YAPTIĞI KONUŞMA

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, toplumun birliğini ve ülkenin istikrarını korumaya yönelik politikaya devam edeceklerini belirtti. Tokayev, Astana’da gerçekleştirilen Kazakistan Halk Asamblesi’nin 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen genel kurul toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kazakistan Halk Asamblesi’nin, ülkedeki çeşitli etnik grupların bütünleşmesine ve milli kimliğin güçlenmesine katkı sağladığını vurgulayan Tokayev, “Kazakistan’ın ulusal çıkarlarını korumak ve egemenliğini güçlendirmek kutsal görevimizdir. Asamble üyelerinin de bu gerçeğin gayet iyi farkında olduklarından eminim.” dedi.

Tokayev, ülkede halkın birliğini korumanın önemine dikkat çekerek, hükümete etnik gruplar alanındaki çalışmaları etkinleştirme talimatı verdi. Geçtiğimiz yıllarda ülkenin siyasi ve ideolojik yapısının büyük ölçüde değiştiğine işaret eden Tokayev, “Daha modern ve ileri bir toplum olduk.” ifadesini kullandı. Dünyada mevcut olan çatışmalar, ticaret savaşları ve insan hayatının değersizleşmesini göz önünde bulunduran Tokayev, “Halklar arasındaki uyum ve istikrarın güçlendirilmesi devlet politikamızın temel yönlerinden biri olmaya devam edecektir.” açıklamasını yaptı.

Tokayev, çeşitli etnik grupların uyum içinde yaşamaya yönelik geliştirdikleri modelin artık Kazakistan’ın uluslararası bir markası haline geldiğini belirtti ve “Kazak topraklarında yaşayan tüm etnik gruplar, dillerini, kültürlerini ve geleneklerini geliştirme imkanına sahiptir.” dedi. Ülkede etnik uyum ve barışı baltalamaya yönelik her türlü provokasyonun cezasız kalmayacağına dikkat çeken Tokayev, ülkeye “yabancı parayla” demokrasi getirmeye çalışanları eleştirdi. Ayrıca, “Kazakistan’da sorun yok demiyoruz, elbette var, diğer ülkelerde olduğu gibi, ama biz bunları başkalarının yönlendirmelerine göre değil, kendi mevzuatlarımıza ve ulusal çıkarlarımıza göre çözeceğiz.” diye ekledi.

Devlet dili Kazakçanın etnik gruplar arasında iletişim dili olarak önemine de değinen Tokayev, bu konuda aceleci ve popülist kararlardan kaçındıklarını belirtti. Kazakçanın otoritesinin giderek arttığını söyleyen Tokayev, “Bugün üniversite sınavına giren gençlerin yüzde 80’i dil olarak Kazakçayı seçiyor. Bu yıl ilkokul öğrencilerinin yüzde 70’inden fazlası eğitimlerine Kazakça başlayacak.” ifadesini kullandı.

Kazakistan’ın dış politikasında komşu ülkelerle ilişkilerin öncülüğüne dikkat çeken Tokayev, Rusya ve Çin ile ilişkilerin stratejik önem taşıdığını dile getirdi. Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenlerle kardeşlikten öte ilişkilerinin bulunduğunu aktaran Tokayev, “Aynı zamanda kadim Hazar Denizi kıyılarını paylaştığımız Azerbaycan’a karşı da samimi duygularımız var. Tüm sınırdaş ülkelerle çözülmeyen bir sorunumuz yok.” değerlendirmesinde bulundu.