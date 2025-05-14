Kazakistan’da 2025 IBSA Judo Şampiyonası

KAZAKİSTAN’DA DEVAM EDEN ŞAMPİYONADA MADALYALAR GELİYOR

Kazakistan’da süren 2025 IBSA Judo Dünya Şampiyonası’nda para judocular 4 madalya daha kazanıyor. Türkiye Judo Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, başkent Astana’da gerçekleşen etkinlikte milli sporcular 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde ediyor.

MİLLİ SPORCULAR BAŞARILARINI ARTIRDI

J2 +95 kiloda İbrahim Bölükbaşı gümüş madalya alırken, J1 95 kiloda Yasin Çimciler, J1 60 kiloda Merve Hajabipour ve J1 +70 kiloda Nazan Akın Güneş bronz madalya kazanıyor. Toplamda 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere 6 madalya elde eden milli takım, yarın takım müsabakalarına katılacak.