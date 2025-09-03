Kazakistan Galler Maçı Hangi Kanalda?

KAZAKİSTAN VE GALLER MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Kazakistan ile Galler arasındaki 2026 Dünya Kupası Eleme maçı için sadece saatler kaldı. Maçın nerede yayınlanacağı ise büyük bir merak konusu. Ne yazık ki, Türkiye’de Kazakistan ile Galler maçına dair yayın bilgisi bulunmuyor. Mücadele, saat 17.00’de başlayacak.

GALLER’İN PARLAK DÖNEMİ

Galler, uzun bir aradan sonra Ivya Milli Takımı kadrosunda parlak bir döneme girmeye hazırlanıyor. 9 Temmuz 2024 itibarıyla Craig Bellamy, teknik direktörlük görevine getirilmiş ve takım, UEFA Uluslar Ligi 2024-25 sezonunda B4 Grubu’nu yenilgisiz lider tamamlayarak dikkat çekici bir performans sergilemiştir.

GALLER’İN İÇ SAHA ÜSTÜNLÜĞÜ

Bu iki takım arasında yakın zamanda oynanan karşılaşmalar, Galler’in özellikle Cardiff’teki iç saha avantajını gözler önüne seriyor. Mart 2025’te Galler, Kazakistan’ı 3-1 mağlup etmesiyle bu durumu kanıtlamıştır. Öte yandan Kazakistan, bu maça kadar kötü bir form grafiği sergilemiş ve elemelerde henüz galibiyet elde edememiştir. Bu karşılaşma, hem tarihsel bir fırsat olarak değerlendirilmektedir hem de Galler’in grup lideri olma mücadelesi açısından önemli bir adım.