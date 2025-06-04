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Kazakistan Meclis Başkanı Koşanov, Kurtulmuş’u Tebrik Etti

KAZAKİSTAN PARLAMENTOSU MECLİS BAŞKANINDAN TEBRİK

Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş’u arayarak tebrik etti. TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Koşanov, Kurtulmuş’un yeniden Meclis Başkanı seçilmesini kutlayarak, “hem TBMM hem de Türkiye için hayırlı olmasını” diledi.

KAZAKİSTAN DEVLET SEMBOLLERİ BAYRAMI TEBRİĞİ

Numan Kurtulmuş ise 4 Haziran’da kutlanan Kazakistan Devlet Sembolleri Bayramı vesilesiyle Koşanov’u tebrik etti. Görüşme sırasında iki lider, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla birbirlerine bayram tebriklerinde bulundu.

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