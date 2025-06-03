Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan Su Protokolü

SU KAYNAKLARININ ORTAK KULLANIMI PROTOKOLÜ

Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan, 2025 yılının Haziran ve Ağustos ayları arasında gerçekleşecek sulama sezonu için Tacikistan’daki Bahri Tojik su kaynaklarının ortak kullanımı üzerine bir protokol imzaladı. Bu anlaşma, Buzulların Korunmasına Yönelik Üst Düzey Uluslararası Konferans çerçevesinde gerçekleştirildi. Protokol, üç ülkenin su kaynakları bakanları tarafından imzalandı.

SU DAĞITIMI VE KULLANIM TAKVİMİ

Bu protokole göre, Kazakistan’ın ürün yetiştirme döneminde toplamda 491 milyon metreküp su alması bekleniyor. Ayrıca, protokol kapsamında su kaynaklarının etkin ve dengeli bir biçimde dağıtımını sağlamak amacıyla eşgüdümlü bir su kullanım takvimi belirlendi. Kazakistan Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Nurcan Nurjigitov, “Kazakistan, ortak su yönetimi projelerini desteklemeye ve uluslararası su hukuku ilkelerine bağlı kalmaya devam edecektir. İklime ilişkin zorluklarla etkin mücadelenin yolu işbirliğinden geçmektedir” açıklamasında bulundu.

ENERJİ VE SU KAYNAKLARI TOPLANTISI

Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan enerji ve su kaynakları bakanları, yaz sezonunda bölgesel su ve enerji sistemlerinin kesintisiz ve istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlamak için daha önce Taşkent’te bir toplantı düzenledi.