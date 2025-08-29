Kazakistan Türkiye’yle İş Birliğini Güçlendiriyor

KAZAKİSTAN’IN TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ ARTIRILIYOR

Kazakistan’ın Türkiye’deki Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu, Anayasa Günü vesilesiyle Türkiye ile olan bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla medya temsilcileriyle Dostluk ve Kardeşlik Kahvaltısı’nda bir araya geldi. Bu etkinlikte, ülkeler arası medya iş birliğinin önemi vurgulandı.

Etkinliğe katılanlar arasında Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ve medya kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. Toplantıda, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in “Kanun ve Düzen” ilkesine dayanan kapsamlı reformları hakkında bilgi verildi. Bu reformların yanı sıra, Tokayev’in 29 Temmuz’da Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret de değerlendirildi. Bu ziyaretin, stratejik iş birliğinin bir sembolü olduğu ve ekonomik, kültürel ile insani alanlarda etkili iş birliğini geliştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

KAZAKİSTAN’DA TÜRK YATIRIMLARI

Sapiyev, “Türkiye’de son 20-25 yılda, şahit olduğumuz ve gurur duyduğumuz büyük ilerlemeler yaşandı. Ekonomi, kültür, siyaset gibi birçok alanda başarılar görüyoruz ve kardeş ülke olarak da bunlardan gurur duyuyoruz. Şu anda Kazakistan’da dört binden fazla Türk sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Türkiye’den gelen kardeşlerimizin yatırımlarının toplam hacmi 5,6 milyar dolar civarındadır” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin sanayi ve ekonomi alanındaki tecrübelerinin Kazakistan’da uygulanması isteniyor.

BASIN MENSUPLARINA VURGU YAPILDI

Sapiyev, Türk medyasının Kazakistan hakkındaki haberleri doğru bir şekilde aktarma konusundaki katkılarından dolayı teşekkür etti. “Devletimizin en mühim ve en önemli hedefi adaletli Kazakistan’ı kurmaktı” ifadelerini kullanan Sapiyev, sosyal politikaların önemli sonuçlarını da duyurdu. Ayrıca, Kazakistan’daki 117 farklı milletin eşit haklara sahip olduğunu vurguladı.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN ÖNEMİ

Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, “Bu etkinlik, Türkiye ile kültürel ve geleneksel bir hale gelmiştir. Amaç, Türkiye’deki önde gelen basın mensuplarıyla iş birliğini geliştirmek ve Kazakistan’daki reformları aktarmaktır. Her yıl bu etkinliği Ağustos sonunda yapıyoruz” dedi. Amankul, Kazakistan’da Anayasa Günü’nün 30 Ağustos’ta kutlandığını ve bu tarihin Türkiye’deki Zafer Bayramı ile çakışmasının anlamlı olduğunu belirtti. Reformların halka nasıl yansıdığı üzerine değerlendirmeler yapıldı.