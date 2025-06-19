Kazakistan Ve Azerbaycan Ortak Tatbikat Yaptı

ORTAK TATBİKATIN BAŞARIYLA TAMAMLANMASI

Kazakistan ve Azerbaycan, Hazar Denizi’nde yaklaşık 300 askerin katılımıyla “Hazar Esintisi-2025” adlı ortak tatbikat düzenliyor. Kazakistan Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Aktau kentinde tatbikat sona erdi ve kapanış töreni gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, askerlere ek olarak, her iki ülkenin deniz kuvvetleri komutanlıklarından yetkililer de yer aldı.

KAZAKİSTAN DENİZ KUVVETLERİ KOMUTAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Törende, Kazakistan Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı ve tatbikat başkanı Kanat Niyazbekov, Azerbaycan Deniz Kuvvetleri ile gerçekleştirdikleri “Hazar Esintisi-2025” tatbikatını başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Niyazbekov, 2015 yılından bu yana bu alanda sürdürülebilir bir işbirliği geliştirdiklerini belirtti. Ayrıca, “Tatbikat, ülkelerimiz arasındaki muharebe hazırlığını ve kardeşlik bağlarını yeniden teyit etti.” şeklinde konuştu.

TATBİKATTA FARKLI ARAÇLAR KULLANILDI

Hazar Denizi’nin Kazakistan kesiminde gerçekleştirilen tatbikata, Kazakistan ve Azerbaycan’dan yaklaşık 300 asker katıldı. Tatbikat süresince her iki ülkenin füze ve devriye gemileri, savaş botları, hidrografik gemileri ve uçakları aktif olarak kullanıldı. Bunun yanı sıra, sabotaj önleme ve hava savunması alanlarında da ortak çalışmalar yapıldı. Tatbikat sırasında, yüzen mayınların imha edilmesine dair bir operasyon da gerçekleştirildi.