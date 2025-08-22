Kazakistan Ve Kırgızistan Arasında Anlaşmalar İmzalandı

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI’NDAN KIRGIZİSTAN’A ZİYARET

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov’a “Altın Kartal” devlet nişanını takdim etti. Bişkek’e dün gelen Tokayev, havalimanında karşılandığı konser programının ardından Kırgızistan’daki resmi ziyaretine başladı. Cumhurbaşkanı Tokayev, İntımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Caparov tarafından karşılandı. İki ülkenin milli marşlarının çalındığı törende Tokayev, selamlamanın ardından ikili görüşmeye geçiş yaptı. Görüşmede, iki ülkenin mevcut konuları ve işbirliği yolları üzerinde duruldu.

KIRGIZİSTAN VE KAZAKİSTAN’IN KÖKLÜ İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Caparov, yaptığı açıklamada, Kırgız ve Kazak halklarının köklü tarihine dikkat çekerek, “İlişkilerimiz, büyük atalarımız Toktogul, Abay, Cengiz ve Muhtar tarafından belirlenen yolla birbirine bağlıdır. Tarihimizin bize bıraktığı mirası paslanmasına veya tozlanmasına izin vermeden gelecek nesillere layıkıyla aktarmak bizim en önemli görevimizdir” dedi. Tokayev ise, ziyaretin iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendireceğine inandığını ifade ederek, “Kazaklar ve Kırgızlar kardeş halklardır. Ortak tarihimiz, geleneklerimiz ve dünya görüşümüz benzer. İki halk, Tanrı Dağlarının eteklerinde barış ve uyum içinde yaşamaktadır,” şeklinde konuştu.

TİCARET İLİŞKİLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Cumhurbaşkanı Tokayev ve Caparov Devletlerarası Yüksek Konseyi toplantısına katıldılar. Caparov, Kırgız ve Kazak halklarının uzun yıllardır barış içinde yaşadığını ve ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 2030 yılına kadar ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaşmasının önemine dikkat çeken Caparov, ortak yatırım projeleri ve sınır altyapısının modernizasyonu gibi konularda işbirliği çağrısı yaptı. Tokayev ise, güvene dayalı ilişkilerin geliştirilmesinin gerekliliğine değinerek, Kazakistan ile Kırgızistan arasındaki ticaretin 2 milyar dolara ulaştığını belirtti.

ANLAŞMALAR İMZALANDI

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında birçok alanda anlaşmalar imzalandı. Bu belgeler arasında 2030 yılına kadar mal ticaretinin artırılmasına yönelik bir yol haritası, Kırgızistan ile Kazakistan arasında çeşitli projelere dair mutabakat zaptı ve sınır hizmetleri için eğitim anlaşması yer aldı.

ALTIN KARTAL NİŞANI TAKDİMİ

Cumhurbaşkanı Tokayev, ayrıca Cumhurbaşkanı Caparov’a iki ülke arasındaki dostluğun güçlendirilmesine katkılarından dolayı “Altın Kıran” Devlet Nişanını takdim etti. Tokayev, bu ödülün, karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunduğunu dile getirirken, Caparov da ödülün iki ülkenin sağlam ilişkilerini açıkça teyit ettiğini belirtti. Caparov, “Ortak çabalarımızın Kırgız-Kazak ittifakına yeni bir ivme kazandıracağından eminim,” ifadesini kullandı.