Kazakistan Ve Özbekistan İlişkileri Güçleniyor

KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Kazakistan Parlamentosu Senato Başkanı Maulen Aşimbayev ve Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, 2025-2026 dönemi için iki ülke senatoları arasında işbirliğinin geliştirilmesine dair bir yol haritası imzaladı. Kazakistan Senatosu Basın Servisinin yapmış olduğu açıklamaya göre, Aşimbayev, Özbek mevkidaşı Narbayeva ile resmi bir ziyarette bir araya geldi. Aşimbayev, bu görüşmede, Kazakistan’ın tarihi dostu, komşusu ve kardeşi Özbekistan’ın yaklaşan bağımsızlık gününü kutladı.

Görüşmede, iki ülke arasında Orta Asya’nın istikrarlı geleceği için ortak eylemlerin gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çeken Aşimbayev, “Ülkelerimiz arasında her düzeyde yakın siyasi temaslar mevcut, ekonomik işbirliği aktif olarak gelişmekte, kültürel ve insani bağlar güçlenmektedir.” ifadelerini kullandı. Narbayeva da Kazakistan’ın Orta Asya’nın kalkınması ve Kazak-Özbek ilişkilerinin güçlendirilmesi konusundaki çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

SEKTÖREL DESTEK VURGUSU VE GÖRÜŞMELERİN SONUCU

Taraflar, su, enerji, ulaştırma, lojistik, çevre, tarım, mühendislik, eğitim, dijitalleşme ve gıda güvenliği gibi çeşitli sektörlere yönelik desteklerin öneminin altını çizdi. Görüşmelerin ardından Aşimbayev ve Narbayeva, Kazakistan Parlamentosu Senatosu ile Özbekistan Ali Meclisi Senatosu arasında 2025-2026 yılları için işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yol haritasını imzaladı. Narbayeva ayrıca, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edildi.

Gaziantep’te Tramvayın Çarptığı Kişi Yaralandı

Gaziantep'te tramvayın çarptığı 45 yaşındaki A.K. yaralandı. Olay yerine müdahale için polis ve sağlık ekipleri gönderildi; yaralı hastaneye götürüldü.
İskilip’te Küspe-Silaj Makinesi Açıldı

İskilip'te Ziraat Odası'nın sağladığı küspe-silaj paketleme makinesi hizmete girdi. İlk paketleme, Kaymakam Ramazan Polat ile Tarım Müdürü Murat Karaaslan tarafından yapıldı.

