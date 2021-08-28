Kazakistan’da ulusal yas ilan edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, askeri mühimmat deposunda yaşanan patlama hakkında konuştu.

Kazakistan’da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu askeri personel ve kurtarma ekibinden 13 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 29 Ağustos Pazar günü için ulusal yas ilan edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Jambıl eyaletinde askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamayı önlemek için askerler ve kurtarma ekiplerinin canları pahasına kahramanlık sergilediğini kaydetti.

Tokayev, “İnsanların ölümüyle sonuçlanan trajik olay nedeniyle 29 Ağustos’u Ulusal Yas Günü ilan ediyorum.” dedi.