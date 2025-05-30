Kazaktan Ve İtalya Ortaklık Anlaşması İmzaladı

KAZAKİSTAN VE İTALYA STRATEJİK ORTAKLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı geliştirmeye yönelik ortak bildiriyi kabul etti. Kazakistan’da resmi ziyaret gerçekleştiren İtalya Başbakanı Meloni, başkent Astana’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi bir törenle karşılandı. Tokayev ve Meloni, bu törenin ardından önce baş başa, daha sonra ise heyetleriyle genişletilmiş bir toplantıda bir araya geldi.

BASIN TOPLANTISINDA SİNYALLER VERİLDİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, görüşme sırasında bu ziyaretin ikili işbirliği açısından büyük bir gelişme olduğunu vurguladı. İtalya’nın, Kazakistan’ın Avrupa’daki en büyük ticaret ortağı olduğunu ifade eden Tokayev, 2024 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 24 artarak 20 milyar dolara ulaşacağını bildirdi. Tokayev, son 20 yılda İtalya’dan Kazakistan’a 7,6 milyar dolar doğrudan yatırım geldiğini belirterek, “Ziyaretiniz, işbirliğimizin daha da gelişmesine güçlü bir ivme kazandırması açısından büyük önem taşıyor. Kazakistan ve İtalya’nın uluslararası alanda güvenilir ve stratejik ortaklar olarak hareket etmeye devam edeceğinden eminim.” dedi.

KÜRESEL İŞBİRLİĞİ VE İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

İtalya Başbakanı Meloni de Kazakistan’ı stratejik bir ortak olarak gördüklerini dile getirdi. Meloni, “Diyaloğa ihtiyacımız var ve siz bunu çok iyi anlıyorsunuz. Kazakistan, İtalya için birçok alanda önemli bir ortak” şeklinde konuştu. İki ülke arasında enerji, kültür, eğitim ve halklar arası ilişkiler gibi birçok alanda geniş kapsamlı işbirliği imkanlarının bulunduğunu belirten Meloni, “Ülkenizin ve bölgenin Batı ile Doğu’yu birbirine bağlayan tarihi bir kavşak noktası olarak öneminin farkındayız.” dedi.

ORTAK BİLDİRİ VE İŞBİRLİĞİ MUTABAKATLARI İMZALANDI

Görüşmelerin ardından Tokayev ve Meloni, Kazakistan ile İtalya arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi hedefleyen ortak bildiriyi imzaladı. Bunun yanı sıra, Kazakistan ve İtalya hükümetleri arasında 8 işbirliği mutabakat zaptı da imzalandı.