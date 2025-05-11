Kazalar İnceleniyor, Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

KAZA HABERİ B.S.’NİN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİYLE OLUŞTU

Ülkü yolu Hamdi Türe Köprüsü yakınında B.S. kontrolündeki 35 CGK 527 plaka numaralı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Bu ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, kazada yaralanan sürücü B.S.’yi yaptıkları müdahale ile dereden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleye tabi tutulan yaralı, ardından ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

EDREMİT-KALKIM YOLUNDAKİ FECİ KAZA

Diğer bir kaza ise saat 22.00 sıralarında Edremit-Kalkım yolunda meydana geldi. Kontrolden çıkan ve sürücüsü bilinmeyen 10 KA 432 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler, hemen durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında, araçta bulunan Onur Y.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayrıca, K.M., S.T., M.Ö., S.Ö. ve F.A. isimli yaralılar tespit edildi. Yaralılar, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere sevk edildi. Her iki kaza ile ilgili olarak başlatılan inceleme devam ediyor.