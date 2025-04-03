Kazalarda 13 Kişi Daha Vefat Etti

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA’NIN AÇIKLAMALARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı’nın beşinci gününde meydana gelen 583 trafik kazasında 13 vatandaşın yaşamını yitirdiğini ve 959 vatandaşın yaralandığını duyurdu.

BİRİLERİMİZİN GÜLÜŞÜ YARIM KALDI

Bakan Yerlikaya, “13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil,” diyerek trafik güvenliğine dikkat çekti.

Bayramın ilk beş gününde meydana gelen trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 47 olarak kaydedildi. Aynı dönemde 5 bin 743 vatandaş ise yaralandı. Bakan Yerlikaya, mesajına şu bilgileri ekledi: “9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerine devam ediyor. Bayram tatilinin 5. günü olan 2 Nisan 2025 Çarşamba günü, trafik ekiplerimiz tarafından 535.044 araç denetlendi. 20.782 araca hız ve radar işlemi yapıldı, 36.258 araca ise diğer uygulamalar gerçekleştirildi. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.”