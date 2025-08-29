Kazan’da Gençlik Zirvesi Düzenlendi

KAZAN KÜRESEL GENÇLİK ZİRVESİ KAPANDI

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da gerçekleştirilen 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi, “Küresel Değişim Çağında Eğitim: Değerler ve Kariyer Yolları” başlıklı kapanış oturumu ile sona erdi. Zirveye, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Valery Falkov, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kültürel, Sosyal ve Aile İlişkileri Genel Direktörü Dr. Amina Obaid Alhajri katıldı.

RUSYA’NIN GENÇLERLE ÇALIŞMA VURGUSU

Bakan Falkov, Kazan’ın insanların ve kültürlerin etkileşimi için önemli bir örnek olduğunu belirtti. Başkentin büyük etkinlik düzenleme tecrübesine sahip olduğunu ifade eden Falkov, “20’den fazla yabancı ülkeden ve örgütten temsilcilerin etkinlikte bulunduğunu” kaydederek, Rusya devlet politikası gereği gençlerle çalışmanın önemini vurguladı. Gençlerin geleceği olduğunun altını çizen Falkov, beklenmedik zorluklarla karşı karşıya olunduğunu söyledi ve bu zorluklarla başa çıkmak için gençlerin iyi şekilde eğitilmesi gerektiğini ifade etti.

Falkov, Kazan Federal Üniversitesi’nin birçok yabancı öğrencinin eğitim gördüğü önemli bir kurum olduğuna dikkat çekerek, “Ortak etkinliklerle modern dünyanın zorluklarıyla yüzleşebileceğinden eminim” dedi.

EĞİTİMDE DEĞERLERİN ÖNEMİ

ICYF Başkanı Taha Ayhan, zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, birçok gencin ve uzmanın bir araya geldiğini, geleceği şekillendirecek fikirlerini paylaştığını söyledi. Ayhan, eğitim ve kişiliğin küresel değişim çağında temel konular olduğunu belirtti. “Eğitim, akademik bilgiden daha fazlasını sağlamak zorunda” diyen Ayhan, “Bir insanı tamamen birey haline getirmeli” şeklinde konuştu.

Duygusal zekanın, dayanıklılığın, değerlerin ve eleştirel düşüncenin gençler için önemine değinen Ayhan, eğitimin insanların hayat tecrübeleriyle birleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca liderlik programlarının gençlere güven ve sorumluluk sağladığını belirtti.

FİLİSTİNLİ GENÇLERİN SORUNLARI

Dr. Amina Obaid Alhajri, gençlerin fikir alışverişinde bulunduğunu ve mevcut genç nüfusla ilgili konulara çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade etti. Yapay zekanın rolüyle ilgili endişelerin yanı sıra Alhajri, Filistinli gençlerin durumu hakkında da önemli noktalara değindi. “Filistin’de gençler, özellikle İsrail’in saldırıları sürerken baskı ve şiddetten acı çekmeye devam ediyor” dedi. Alhajri, uluslararası topluma Filistinlilere yönelik sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu.

LAVROV’UN MESAJI

Video mesaj ile etkinliğe katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Kazan’ın tarihi önemine dikkat çekti. Farklı ülkelerden gelen insanların barış ve dostluk içinde bir arada olduğunu belirten Lavrov, bu tür etkinliklerin uluslararası düzende gerekli olduğunu vurguladı. Zirvenin verimli geçtiğini kaydederek, katılımcıları selamladı ve organizasyonları için teşekkür etti.