Kazan’da Modest Fashion Day Gerçekleşti

MODERN GİYİM VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Kazan, Tataristan’da gerçekleştirilen KazanForum 2025 etkinliği içinde muhafazakar giyime odaklanan “Modest Fashion Day” defilesi yapıldı. Etkinlik, bu yıl 16’ncı kez düzenlenen forumun kültürel etkinlikler bölümüne dâhil edildi. KazanForum, birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yaparak, katılımcı tasarımcılara destek olmayı ve moda sektörünü geliştirmeyi amaçlıyor.

TASARIMCILAR VE KOLEKSİYONLAR

Defile, Rusya, Endonezya, Katar ve Umman’dan gelen 9 tasarımcının koleksiyonlarını sergiledi. Tasarımcıların çeşitliliği, forumun uluslararası boyutunu gözler önüne sererek farklı kültürel ve modasal anlayışları bir araya getiriyor. Forum, 18 Mayıs’a kadar devam ederken, Rusya ile İslam ülkeleri arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkileri de ele alıyor.

KATILIMCI ÜLKELER VE HEDEFLER

Etkinlikte bu yıl 100’den fazla ülkeden heyetlerin katılması bekleniyor. KazanForum, katılımcıların etkileşimde bulunmasına zemin hazırlıyor ve uluslararası ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunuyor. Bu tür organizasyonlar, geleneksel giyimi modern çizgilerle birleştirerek, muhafazakar modanın yükselişine katkıda bulunuyor.