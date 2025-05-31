Kazancı Jandarma Karakolu Açıldı

KAZANCI JANDARMA KARAKOLU HİZMETE AÇILDI

Kazancı beldesinde, Karaman’ın Ermenek ilçesinde inşası bitirilen Kazancı Jandarma Karakol Komutanlığı ve lojman binası, düzenlenen bir törenle halka tanıtıldı. Törene, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Ermenek Kaymakamı Fatih Erdoğan, Kazancı Belde Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve Selçuk Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen katıldı.

GÜVENLİK İÇİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMA

Vali Çiçekli, jandarma teşkilatının güvenliği sağlamak için büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti. İl genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için çabalarını sürdüreceklerini vurgulayan Çiçekli, “Kentimizde huzur ve güvenliğin temini için gayret içerisindeyiz. Verdiğimiz bu mücadelenin üst düzeyde sürdürülebilmesi için bu ekipman, araç gereç ve tesis gibi imkanlar çok önemli. Karakol binası ve lojmanın yapımını üstlenen Selçuk Ecza Deposu’na ve Yönetim Kurulu Başkanları Mustafa Sonay Gürgen’e teşekkür ediyorum.” dedi.

AÇILIŞ KURDELESİ KESİLDİ

Konuşmaların sonrasında açılış kurdelesi kesildi ve karakol binası bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi. Bu etkinlik, yerel topluluk için büyük bir anlam taşıyan yeni bir güvenlik merkezinin açıldığını simgeliyor.