Kazançlı Yatırım Kampanyası’na Büyük İlgi Devam Ediyor

KAMPANYA İLGİ GÖRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un duyurmuş olduğu “Kazançlı Yatırım Kampanyası”, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz tarafından 19 Şubat’ta paylaşılan detaylarla birlikte büyük ilgiyle karşılanmaya devam ediyor. Vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda kampanyanın başvuru tarihi 23 Mart 2025’ten 27 Nisan 2025’e kadar uzatıldı. Emlak Konut’un İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 proje ile sunduğu kampanya, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların ilgisini çekiyor.

Yasir Yılmaz, kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade ederken şu açıklamayı yaptı: “Başlangıcından itibaren büyük ilgi gören kampanyamıza şu ana kadar 250 binden fazla vatandaşımız web sitemiz üzerinden talep formu doldurdu. Müşteri hizmetleri ekibimiz, bu taleplere dönüş yapmaya devam ediyor.” Emlak Konut, randevulu sistemle satış ofislerinde misafirleri ağırlarken, diğer müşterilere de destek sağlıyor. Ayrıca, 2 binden fazla vatandaşın ön satış işlemleri de sürdüğü belirtildi.

TALEP VERİLERİ ARTMAKTA

Son bir ayda 4 bin 500 konuttan 2 binden fazla ön satış gerçekleştirildi. Kampanya hakkında bilgi almak isteyen 250 binden fazla kişi online talep formunu doldurdu, müşteri hizmetlerine 96 binin üzerinde çağrı yapıldı ve satış ofislerine yapılan ziyaret sayısı ise 22 bini geçti. Yasir Yılmaz, kampanyanın detaylarının iletişim kanalları üzerinden öğrenilebileceğini vurguladı. Vatandaşlar, www.emlakkonut.com.tr web sitesi ve 444 36 55 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla bilgi edinmeye devam ediyor.