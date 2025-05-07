KazanForum Bu Yıl 13-18 Mayıs’ta

RUSYA-İSLAM DÜNYASI FORUMU 2024 YILINDA DÜZENLENİYOR

Anadolu Ajansının (AA) küresel iletişim ortağı olduğu “Rusya-İslam Dünyası: KazanForum”, 13-18 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenecek bu etkinlik, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağlantıları güçlendirmek amacı taşıyor. İlk defa 2009 yılında gerçekleştirilen forum, bu yıl 16’ncı kez toplandı.

ULUSLARARASI TEMSİLCİLER BİR ARAYA GELİYOR

AA’nın global iletişim ortağı olduğu forumda, uluslararası kuruluşların, kamu ve finansal kurumların temsilcileri, büyükelçilik yetkilileri, politikacılar, yatırımcılar ve iş insanları bir arada oluyor. Forum, İslami finansman, helal endüstrisi, uluslararası işbirliği ve kadın bakış açısı gibi konularla ilgili pek çok etkinlik düzenleyecek. Bu yıl “Modest Fashion Day” isimli etkinlik, çocukların katılacağı “Eastern Cup” uluslararası futbol turnuvası ve helal standartlı ürünlerin tanıtılacağı “Helal Pazar” gibi organizasyonlar gerçekleştirilecek.

YETENEK ŞAMPİYONLARI YETİŞİYOR

Etkinlikler arasında, Türkiye’nin de bulunduğu 100’den fazla ülkeden gelen 25 yaş altındaki genç şeflerin yarışabileceği bir yemek yarışması yer alacak. Ayrıca, forumda ilk kez “İslami Finans Kurumları Muhasebe ve Denetim Örgütü (AAOIFI) Uluslararası Konferansı” düzenlenecek. Bu konferansta, 45’ten fazla ülkeden düzenleyici otoriteler, merkez bankaları, finans kurumları ve uzmanlar bir araya gelerek İslami finans standartlarını ele alacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KONUŞULUYOR

Forumda yapılacak konferanslar, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden uygulamalarla uluslararası işbirliklerini güçlendirme konularını da gündeme getirecek. Geçen yıl 87 farklı ülkeden 20 bin 500’ün üzerinde ziyaretçi katıldığı bu forum, bu yıl da büyük bir ilgi görmesi bekleniyor.